Алушта попала в «красную зону», власти вводят дополнительные ограничения

фото © Новости Крыма

Глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила, что регион оказался в «красной зоне» из-за роста заболеваемости коронавирусом.

По ее словам, в Алуште вводятся дополнительные ограничения.

«Алушта снова оказалась в «красной зоне» по заболеваемости ковидом. Мы вводим в регионе дополнительные ограничительные меры, в частности, до 11 мая будут запрещены все массовые мероприятия. Однако запрет не коснется проведения праздников Вербного воскресенья и Пасхи», – сообщила Огнева.

Она уверяет, что при этом обсудила со священнослужителями «обязательное соблюдение эпидемиологических норм».

«Находясь в храме, все должны соблюдать масочный режим и дистанцию. Освящение вербы и пасхальных куличей будет проходить на улице, на территории храмов. Пасхальное богослужение пройдет во всех храмах Алушты в ночь с 1 на 2 мая, с 23.00 до 05.00. часов», – добавила глава администрации.

В начале этой недели в администрации Алушты сообщали, что в регионе наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. По их данным, на этой неделе было зарегистрировано 32 случая. Власти опасаются повторения прошлогодней ситуации с пандемией.

Как сообщал глава Минздрава Крыма Александр Остапенко, на полуострове стали чаще госпитализировать пациентов с коронавирусом.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму растет число госпитализированных с пневмонией. В Крыму отмечается увеличение требующих госпитализации пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония», сообщил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

Почти все умершие от COVID в Крыму поздно обратились за помощью. Около 90% умерших от коронавируса в Крыму за прошедшую неделю обратились за медпомощью позднее трех дней.

Сколько случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки. За 21 апреля на территории Республики Крым подтверждено 98 новых случаев коронавирусной инфекции.

Мэр Ялты попросила горожан не терять бдительность. Мэр Ялты Янина Павленко попросила горожан не терять бдительность в курортный сезон.