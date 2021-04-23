Аксенов разрешил отпраздновать День Победы в Крыму

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Глава Крыма Сергей Аксенов разрешил проведение массовых мероприятий в День Победы.

Соответствующие поправки внесены в указ о введении на территории республики режима повышенной готовности для недопущения распространения коронавируса.

«Действие абзаца первого (о запрете массовых мероприятий в Крыму) не распространяется на проведение 9 мая 2021 года мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в войне 1941 -1945 годов», – сказано в документе.

На территории Республики Крым ожидается проведение двух парадов в честь Победы: в городе-герое Керчи и Симферополе.

Репетиция парада пройдет в Симферополе 3, 5 и 7 мая, движение автомобилей по центральным улицам будет перекрыто.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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