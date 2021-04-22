Заморозки ожидаются в Крыму в ближайшие сутки

Заморозки до трех градусов ниже нуля ожидаются в Крыму 23 апреля.

Об этом сообщается в распространенном главным управлением МЧС по Крыму штормовом предупреждении.

«Ночью и утром 23 апреля в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки – 1-3 градуса нижу нуля», – говорится в сообщении.

В МЧС подчеркнули, что существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур. Также высока вероятность возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики и ЖКХ.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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