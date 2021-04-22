Общество
Заморозки ожидаются в Крыму в ближайшие сутки
Заморозки до трех градусов ниже нуля ожидаются в Крыму 23 апреля.
Об этом сообщается в распространенном главным управлением МЧС по Крыму штормовом предупреждении.
«Ночью и утром 23 апреля в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки – 1-3 градуса нижу нуля», – говорится в сообщении.
В МЧС подчеркнули, что существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур. Также высока вероятность возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики и ЖКХ.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Уникальная вспышка на Солнце угрожает Крыму. На протяжении нескольких дней жители Крыма ощутят на себе неприятные последствия сильной магнитной бури, вызванной вспышкой на Солнце.
Прогноз погоды в Крыму на среду 21 апреля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 21 апреля.
Усиление ветра ожидается в Крыму в ближайшее время. Синоптики предупредили об усилении ветра в Крыму, ухудшение погоды ожидается в течение дня.
Прогноз погоды в Крыму на вторник 20 апреля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 20 апреля.
Россия перебросила в Крым на «межвидовые учения» дополнительные войска
Российские военные в четверг, 22 апреля, проводят в Крыму «межвидовые учения», сообщают СМИ со ссылкой на Минобороны России.
В Крыму сообщили, что задержали «очередного украинского шпиона»
ФСБ задержала крымчанина за «сбор информации».
Сколько случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки
За 21 апреля на территории Республики Крым подтверждено 98 новых случаев коронавирусной инфекции.
«Перешли границу»: море у берегов Крыма заполнили военные корабли
В Черном море у берегов Крыма замечены более 20 военных кораблей четырех флотов ВМС России.
19 апреля
Пять севастопольских семей пытаются уйти от «Тавриды»
В Севастополе разразился очередной скандал: жители дома №119 на улице Чернореченской боятся остаться без крова из-за строительства трассы Таврида.