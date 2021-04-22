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Власть

Задержанный в Севастополе мужчина по подозрению в «госизмене» арестован

Задержанный в Севастополе мужчина по подозрению в «госизмене» помещен под стражу на два месяца, сообщают СМИ со ссылкой на крымское управление ФСБ.

Согласно информации, решение об аресте вынес Ленинский районный суд Севастополя.

«Ленинским районным судом города Севастополя удовлетворено ходатайство следователя СУ ФСБ России об избрании гражданину Российской Федерации, 1998 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России, меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца (по 19 июня 2021 года включительно), с помещением в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Крым и Севастополю», – сказано в сообщении на сайте суда.

В ФСБ 22 апреля сообщили, что в Севастополе задержан гражданин, который «передавал украинской военной разведке секретные сведения о Черноморском флоте России». По данным ведомства, задержанный – россиянин, возбуждено дело по статье о «госизмене».

Имя и фамилия задержанного не указаны в сообщении, его комментарии или адвоката отсутствуют.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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