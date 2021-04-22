Выдержит ли «водная система» Крыма курортный сезон

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Санаторно-курортный комплекс Республики Крым в целом готов к приему гостей даже с учетом прогнозируемого роста числа туристов из-за закрытия Турции и Танзании. Срывов водоснабжения в высокий сезон быть не должно.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил директор ГУП РК «Вода Крыма» по производству Игорь Данилович.

По его словам, накопительными емкостями для воды оборудованы практически 88% санаторно-курортных домов региона, кроме того у некоторых средств размещения есть свои локальные опреснители.

«Самое главное для нас – социальное равенство. Не будет кому-то вода подаваться больше, а кому-то меньше. Вода будет подаваться всем одинаково», - заверил Данилович.

Кроме того, некоторые крупные туристические объекты в Крыму сегодня уже рассматривают создание на своей базе системы оборотного водоснабжения – то есть, повторного использования воды для технических нужд.

Отдельно представитель «Воды Крыма» оценил обстановку на востоке, западе и севере полуострова: эти районы, по словам Даниловича, сегодня обеспечены водой в полном объеме.

«Сегодня восточный Крым получает воду из артезианских источников. Основными являются Нежинский, Новогригорьевский и Просторненский водозаборы. Вода из этих источников попадает в Северо-Крымский канал и оттуда поступает в наливные водохранилища. Поэтому данные муниципалитеты будут с водой, им переживать не стоит. Что касается северного Крыма, у них вся вода идет из-под земли, основными источниками являются артезианские скважины, и водоснабжение обеспечивается круглосуточно, там проблем нет и не будет, - пояснил он. – Запад также будет с водой.Да, мы сегодня со стороны Ивановского водозабора перебрасываем (часть воды – ред.) в Симферополь, но это не повлияло на водоснабжение Евпатории, поэтому переживать им не стоит».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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