Водный кризис
Развитие сюжета: Севастополю выделили более миллиарда рублей на ремонт водопроводов ● Туристам на заметку: в сезон в Ялте вода будет тоже подаваться по графику ● Центральная часть Симферополя осталась без воды ● Новые аварии на водоводах в Симферополе: куда подвезут воду ● Симферополь накопил воды на восемь месяцев
Выдержит ли «водная система» Крыма курортный сезон
фото © Новости Крыма
Санаторно-курортный комплекс Республики Крым в целом готов к приему гостей даже с учетом прогнозируемого роста числа туристов из-за закрытия Турции и Танзании. Срывов водоснабжения в высокий сезон быть не должно.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил директор ГУП РК «Вода Крыма» по производству Игорь Данилович.
По его словам, накопительными емкостями для воды оборудованы практически 88% санаторно-курортных домов региона, кроме того у некоторых средств размещения есть свои локальные опреснители.
«Самое главное для нас – социальное равенство. Не будет кому-то вода подаваться больше, а кому-то меньше. Вода будет подаваться всем одинаково», - заверил Данилович.
Кроме того, некоторые крупные туристические объекты в Крыму сегодня уже рассматривают создание на своей базе системы оборотного водоснабжения – то есть, повторного использования воды для технических нужд.
Отдельно представитель «Воды Крыма» оценил обстановку на востоке, западе и севере полуострова: эти районы, по словам Даниловича, сегодня обеспечены водой в полном объеме.
«Сегодня восточный Крым получает воду из артезианских источников. Основными являются Нежинский, Новогригорьевский и Просторненский водозаборы. Вода из этих источников попадает в Северо-Крымский канал и оттуда поступает в наливные водохранилища. Поэтому данные муниципалитеты будут с водой, им переживать не стоит. Что касается северного Крыма, у них вся вода идет из-под земли, основными источниками являются артезианские скважины, и водоснабжение обеспечивается круглосуточно, там проблем нет и не будет, - пояснил он. – Запад также будет с водой.Да, мы сегодня со стороны Ивановского водозабора перебрасываем (часть воды – ред.) в Симферополь, но это не повлияло на водоснабжение Евпатории, поэтому переживать им не стоит».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Туристам на заметку: в сезон в Ялте вода будет тоже подаваться по графику. График подачи воды жителям и гостям Ялты во время курортного сезона останется прежним – с 6:00 до 9:00 утром, а также с 18:00 до 21:00 вечером.
Центральная часть Симферополя осталась без воды. В связи с ремонтными работами на сетях холодного водоснабжения по улице Заводская часть Симферополя осталась без водоснабжения.
В Крыму депутатов заставили считать выгребные ямы. В Крыму к подсчету домовладений без центральной канализации привлекут депутатов и общественников.
Мэр Ялты решила повоевать с подрядчиками ремонта парков. На исполнителей благоустройства парков и скверов подадут в суд.
Сколько случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки
За 21 апреля на территории Республики Крым подтверждено 98 новых случаев коронавирусной инфекции.
В администрации Евпатории обыски: на допрос увезли четырех сотрудников
В администрации Евпатории сотрудники правоохранительных органов проводят обыски.
Какой сегодня праздник 22 апреля фото
Сегодня, 22 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
«Перешли границу»: море у берегов Крыма заполнили военные корабли
В Черном море у берегов Крыма замечены более 20 военных кораблей четырех флотов ВМС России.
19 апреля
Уникальная вспышка на Солнце угрожает Крыму
На протяжении нескольких дней жители Крыма ощутят на себе неприятные последствия сильной магнитной бури, вызванной вспышкой на Солнце.