Общество
Вокруг Севастополя плодятся волки
фото © pixabay.com
Еще один взрослый самец был застрелен в районе села Широкого.
Увеличение численности волков в Крыму и Севастополе потребовало участия Севприроднадзора. Второй с начала года самец волка был добыт в районе села Широкого сотрудниками отдела охотничьего надзора ведомства.
«Туша передана в Управление ветеринарии города Севастополя для проведения исследований на наличие вируса бешенства», – отмечается в сообщении.
У волка, добытого в январе 2021 года, бешенства обнаружено не было.
Отметим, что в Севастополе за минувший год резко увеличилась популяция волков. За это время количество серых хищников на территории города выросло более чем в два раза (с 8 до 18 особей). В 2016 году их было всего 3.
Чтобы не допустить ущерба другим животным и среде их обитания, предотвратить возникновение и распространение болезней животных, а также нападения волков на людей, с 9 марта по 14 сентября 2021 года в лесах Севастополя планируется истребить 5 особей волка.
В тексте использованы материалы: Форпост
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