Вокруг Севастополя плодятся волки

фото © pixabay.com

Еще один взрослый самец был застрелен в районе села Широкого.

Увеличение численности волков в Крыму и Севастополе потребовало участия Севприроднадзора. Второй с начала года самец волка был добыт в районе села Широкого сотрудниками отдела охотничьего надзора ведомства.

«Туша передана в Управление ветеринарии города Севастополя для проведения исследований на наличие вируса бешенства», – отмечается в сообщении.

У волка, добытого в январе 2021 года, бешенства обнаружено не было.

Отметим, что в Севастополе за минувший год резко увеличилась популяция волков. За это время количество серых хищников на территории города выросло более чем в два раза (с 8 до 18 особей). В 2016 году их было всего 3.

Чтобы не допустить ущерба другим животным и среде их обитания, предотвратить возникновение и распространение болезней животных, а также нападения волков на людей, с 9 марта по 14 сентября 2021 года в лесах Севастополя планируется истребить 5 особей волка.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Совмин Крыма распорядился освоить еще одну заповедную территорию, а потом вдруг передумал. В Крыму пришлось срочно гасить конфликт вокруг очередного уникального места: сначала чиновники выдали разрешение на его «освоение», а потом волшебным образом передумали.

В Крыму взамен уничтоженных деревьев теперь ничего высаживать не надо. Правительство Крыма приняло постановление №227. Оно очень короткое, суть его уложилась в одну фразу: из старого документа, действующего с августа 2015 года, вычеркнули один абзац.

На Южном берегу Крыма нашествие божьих коровок. В социальных сетях появился пост, посвященный симпатичным насекомым. Насекомые греются в лучах солнца.

В Никитском ботаническом саду цветет уникальная магнолия. Парад тюльпанов – значимое, но не единственное цветочное «шоу», которым можно сполна насладиться в Никитском ботаническом саду.