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Водный кризис

Власти Симферополя опубликовали новые графики подачи воды в микрорайонах

Власти Симферополя опубликовали новые графики подачи воды в микрорайонах

фото © Новости Крыма

Администрация Симферополя напоминает о внесении изменений в графики водоснабжения по районам города.

«С 6 часов утра 24 апреля крымская столица перейдет на новый график подачи воды в режиме 6:00 – 00:00 ежесуточно, без подачи горячей воды», – сказано в сообщении.

Вместе с этим на сайте администрации опубликованы новые графики подачи воды в микрорайонах города.

Власти также предупреждают, что 22 и 23 апреля в связи с переходом на новый график «возможна подача некачественной воды в систему водоснабжения либо несоблюдение действующего расписания».

О новом графике подачи воды жителям Симферополя 19 апреля объявил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, после запуска очередных скважин на Бештерек-Зуйском водозаборе с 25 апреля в Симферополь будет поступать 110 тысяч кубометров воды в сутки. Аксенов также утверждает, что на данном графике есть возможность «абсолютно точно держаться спокойно как минимум до конца года».

В Симферополе и ряде других регионов ввели графики подачи воды с прошлого года из-за общего дефицита воды в Крыму. Вместе с этим в Симферополе регулярно происходят аварии на сетях водоснабжения, что приводит к частому отключению воды.​

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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