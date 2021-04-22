Водный кризис
Развитие сюжета: Выдержит ли «водная система» Крыма курортный сезон ● Севастополю выделили более миллиарда рублей на ремонт водопроводов ● Туристам на заметку: в сезон в Ялте вода будет тоже подаваться по графику ● Центральная часть Симферополя осталась без воды ● Новые аварии на водоводах в Симферополе: куда подвезут воду
Власти Симферополя опубликовали новые графики подачи воды в микрорайонах
фото © Новости Крыма
Администрация Симферополя напоминает о внесении изменений в графики водоснабжения по районам города.
«С 6 часов утра 24 апреля крымская столица перейдет на новый график подачи воды в режиме 6:00 – 00:00 ежесуточно, без подачи горячей воды», – сказано в сообщении.
Вместе с этим на сайте администрации опубликованы новые графики подачи воды в микрорайонах города.
Власти также предупреждают, что 22 и 23 апреля в связи с переходом на новый график «возможна подача некачественной воды в систему водоснабжения либо несоблюдение действующего расписания».
О новом графике подачи воды жителям Симферополя 19 апреля объявил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, после запуска очередных скважин на Бештерек-Зуйском водозаборе с 25 апреля в Симферополь будет поступать 110 тысяч кубометров воды в сутки. Аксенов также утверждает, что на данном графике есть возможность «абсолютно точно держаться спокойно как минимум до конца года».
В Симферополе и ряде других регионов ввели графики подачи воды с прошлого года из-за общего дефицита воды в Крыму. Вместе с этим в Симферополе регулярно происходят аварии на сетях водоснабжения, что приводит к частому отключению воды.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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