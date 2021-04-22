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Власти Феодосии объявили опасной набережную
фото © пресс-служба администрации Феодосии
Власти Феодосии объявили об аварийном состоянии участка городской набережной в районе железнодорожного перехода. В местной администрации попросили воздержаться от прогулок в этом месте, сообщается на официальном сайте города.
«Администрация города информирует об аварийном состоянии участка берегоукрепительных сооружений, который находится в районе железнодорожного перехода с ул. Генерала Горбачева на городскую набережную. Просим воздержаться от посещения этого участка сооружений», - говорится в сообщении.
Феодосийские чиновники сообщили, что данная территория находится в муниципальной собственности, однако строения на ней принадлежат частнику, который, по их словам, игнорирует предписание администрации об ограничении свободного доступа к опасной зоне.
«Комплекс строений и сооружений по улице Курортная, 4, где размещается летнее кафе и аттракцион «Дом вверх дном», находятся в частной собственности, но размещены на берегоукрепительном сооружении муниципальной собственности. В настоящее время в суде рассматривается вопрос о наложении запрета на использование этой территории», - сообщили в местном отделе муниципального контроля.
Как пояснила начальник феодосийского управления городского развития Юлия Артемьева, до решения суда администрация Феодосии не может снести указанные объекты, однако доступ к ним планируют перекрыть.
«Прорабатываются варианты установки ограждений с целью недопущения прохода на эту территорию жителей города и туристов для их безопасности. Кроме того, в настоящее время берегоукрепительные сооружения передаются на баланс нашему муниципальному унитарному предприятию, которому предстоит решить вопрос проектирования, укрепления сооружений, а затем их сертификации и получения деклараций безопасности», - сказала она.
Вчера опасную территорию огородили сигнальной лентой, которая вскоре была сорвана. Указанные летние кафе и аттракционы на данный момент не работают, однако заметны работы по подготовке площадки к летнему сезону.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Власти Феодосии объявили опасной набережную
Власти Феодосии объявили об аварийном состоянии участка городской набережной в районе железнодорожного перехода. В местной администрации попросили воздержаться от прогулок в этом месте, сообщается на официальном сайте города.
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