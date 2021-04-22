В Симферополе задержанную перед акцией за Навального студентку арестовали на пять суток

Задержанную в Cимферополе накануне, 21 апреля, перед анонсированной акцией в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального, студентку Таврической академии КФУ Алину Грек, арестовали на пять суток.

Об этом сообщил ее супруг Евгений Грек. По его словам, они с супругой вчера не принимали участия в акции, сотрудники полиции забрали Алину из дома.

«Мы пили кофе, к нам в квартиру утром пришли сотрудники полиции, наверное, там были сотрудники Центра «Э», они были без формы. Сообщили, что у моей супруги на странице находится какой-то экстремистский ролик, который в запрещенном списке находится, и ее увезли в отделение полиции. В тот же день вчера над ней прошел суд, и решением суда ее арестовали на пять суток. Я планирую составить апелляцию и посмотрю, что из этого получится», – сказал Евгений.

Он отметил, что они с супругой попали под пристальное внимание силовых ведомств в Крыму после акции в поддержку Алексея Навального 23 января, в которой он принимал участие.

«За нами еще с 23 января пристально следят, нас несколько раз вызывали в прокуратуру и в МВД, перед предыдущими акциями нам выдавали предостережения о том, что нельзя на них ходить, на предыдущих акциях нас задерживали и даже выписывали штраф, а перед этой акцией нам никаких предупреждений не было, просто к нам пришли и задержали супругу... Людей запугивают, чтобы они не собирались, и поэтому они не выходят. Вот мы даже на эту акцию не собирались идти, но к нам все равно пришли», – добавил Евгений.

Официальных данных от силовых структур в Крыму по этому поводу нет.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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