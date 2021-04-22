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В Крыму значительную часть репатриантов исключили из очереди на получение земли
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Репатрианты, живущие в Крыму, которые имеют недвижимость, исключены из очереди на получение земельных участков в рамках программы по реабилитации депортированных народов.
Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил глава Государственного комитета по делам межнациональных отношений Айдер Типпа.
«Да, были люди, которые стояли в очереди на участки, хотели их получить и которые имели уже эти участки в других местах Крыма. Мы проверили каждого человека, который стоит на очереди. Сегодня люди, которые имеют земельный участок или имущество в другом месте Крыма или России, исключены из очереди», – заявил Типпа.
Он отметил, что вопрос с выделением участков репатриантам в Крыму в полной мере еще не решен.
«Что качается «полян протеста», да, этот вопрос еще стоит, местами он острый, местами он уже решился. У нас остаются пять муниципальных образований, где еще нужно до конца довести работы по выделению земельных участков под ИЖС для реабилитированных, которые стоят в очереди. Это Симферополь, Симферопольский район, Евпатория, Судак и Ялта», – пояснил глава Госкомнаца.
В настоящий момент проводится работа по выдаче документов в Симферопольском районе. «Мы планируем в течение двух-трех месяцев выдать около 700 документов на получение участков», – заключил Типпа, добавив, что аналогичная работа будет вестись и в других муниципалитетах республики.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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