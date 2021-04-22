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Происшествия

В Крыму женщина пыталась получить миллионный кредит по поддельным документам

С целью получения кредита на сумму 1 миллион рублей 57-летняя женщина предъявила в банке заведомо ложную справку о заработной плате и заверенные копии трудовой книжки.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

«Как выяснилось, вот уже на протяжении длительного времени женщина была официально не трудоустроена, а значит получить официальные справки о доходах не могла», — рассказали в пресс-службе.

Злоумышленница призналась в совершении преступления. С ее слов, все справки она приобрела через интернет у неизвестного мужчины. Теперь в отношении нее возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 1 года лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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