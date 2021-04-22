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В Крыму сообщили, что задержали «очередного украинского шпиона»
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ФСБ задержала крымчанина за «сбор информации».
«ФСБ задержала в Севастополе гражданина России, собиравшего для украинских спецслужб данные о Черноморском флоте», - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Задержан гражданин России, целенаправленно собиравший и передававший в Главное управление разведки министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства», – цитирует сообщение ЦОС «Интерфакс».
ФСБ возбудила уголовное дело по статье 275 УК РФ (госизмена). Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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