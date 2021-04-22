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Власть

В Крыму сообщили, что задержали «очередного украинского шпиона»

13:58 четверг, 22 апреля 2021
В Крыму сообщили, что задержали «очередного украинского шпиона»

фото © Новости Крыма

ФСБ задержала крымчанина за «сбор информации».

«ФСБ задержала в Севастополе гражданина России, собиравшего для украинских спецслужб данные о Черноморском флоте», - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Задержан гражданин России, целенаправленно собиравший и передававший в Главное управление разведки министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства», – цитирует сообщение ЦОС «Интерфакс».

ФСБ возбудила уголовное дело по статье 275 УК РФ (госизмена). Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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