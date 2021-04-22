В Крыму сообщили, что задержали «очередного украинского шпиона»

фото © Новости Крыма

ФСБ задержала крымчанина за «сбор информации».

«ФСБ задержала в Севастополе гражданина России, собиравшего для украинских спецслужб данные о Черноморском флоте», - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Задержан гражданин России, целенаправленно собиравший и передававший в Главное управление разведки министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства», – цитирует сообщение ЦОС «Интерфакс».

ФСБ возбудила уголовное дело по статье 275 УК РФ (госизмена). Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В администрации Евпатории обыски: на допрос увезли четырех сотрудников. В администрации Евпатории сотрудники правоохранительных органов проводят обыски.

Сотрудник Госкомводхоза Крыма арестован по обвинению в мошенничестве. Суд заключил под стражу 41-летнего сотрудника госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма, обвиняемого в крупном мошенничестве и обещании посредничества во взяточничестве.

Правоохранители задержали замглавы администрации Евпатории. Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя главы администрации Евпатории и обыскивают кабинет еще одного заместителя.

Суд в Крыму приговорил украинского военного к заключению в колонии. Джанкойский районный суд 21 апреля приговорил украинского военнослужащего Евгения Добринского к 3 годам 6 месяцам лишения свободы по обвинению в «незаконном пересечении границы» и «контрабанде наркотиков».