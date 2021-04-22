В Крыму при прокладке газопровода нашли человеческие кости

В Ленинском районе Крыма при прокладке газопровода высокого давления были обнаружены человеческие останки.

Как выяснилось, на месте проведения работ находится старое мусульманское кладбище.

По информации пресс-службы ЦРО ДУМ Крыма, при согласовании проекта строительства газопровода в рамках ФЦП местными властями по каким-то причинам не было подтверждено наличие кладбища на карте местности, в районе села Каменское. В результате были потревожены старые захоронения, на поверхности оказались человеческие кости.

Сейчас ведется сбор останков для перезахоронения.

Муфтият Крыма обратился в полицию, прокуратуру, районную администрацию и Департамент охраны культурного наследия при Минкульте РК с требованием разобраться в сложившейся ситуации и принять соответствующие меры.

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