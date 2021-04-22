Курорт
В Крыму думают, что цены выросли только в отелях премиального сегмента
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Стоимость отдыха в крымских средствах размещения повысилась только для категории 4-5-звездочных отелей.
Об этом сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко на совещании в комитете Совета Федерации по социальной политике, специально организованном для обсуждения цен в средствах размещения с участием Генпрокуратуры, ФАС, Минэкономики РФ, Ростуризма, профильных ассоциаций и ответственных министерств южных регионов России.
«В эконом-сегменте повышения не произошло, в отдельных случаях в пределах уровня инфляции на 5-7%, в части отелей удалось сохранить стоимость прошлого года. В санаторно-курортном комплексе по отношению к ценам 2019-2020 рост не отмечается. В тоже время, произошел рост стоимости на оставшийся номерной фонд в премиальном сегменте, в котором у нас был дефицит номерного фонда и в прошлом году – это объекты размещения уровня 4-5 звезд», - пояснил Вадим Волченко.
Тем не менее ведомство продолжает активно работать со средствами размещения всех категорий, обсуждая как механизмы оптимизации затрат так и соответствие цены качеству услуг. На несоответствия реакция будет жесткой, предупредил министр.
Участники совещания в целом согласились, что в первую очередь необходимо соблюдать как права потребителей, так и интересы бизнеса. Это значит, что реагировать нужно, как минимум, на признаки недобросовестной конкуренции. Яркий пример – практика односторонней отмены бронирования, которую некоторые участники рынка используют, чтобы потом перепродать подороже.
В таких случаях контрольно-надзорные органы намерены применять штрафные санкции. Соответствующая информация о них в ближайшее время будет подготовлена и доведена до всех участников рынка, пообещали в СФ.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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