Общество
В Крым идет весна с особенностями лета
фото © Новости Крыма
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В Крыму в течение этой и следующей недель температурный фон будет постепенно расти. Об этом сообщила руководитель крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая.
До конца рабочей недели и в выходные воздух прогреется до +15 градусов, ночи также станут теплее — до +7 градусов. При этом сохранится вероятность выпадения небольших дождей, не исключены грозы.
«Сильных и умеренных осадков, а также прохождения фронтальных разделов не ожидаем. Но в результате прогрева появились внутримассовые процессы — после обеда развивается конвекция, поэтому вероятны небольшие дожди. Начался переход к летним процессам», — рассказала Любецкая.
Уже на следующей неделе температура воздуха повысится до +18… +23 градусов.
В тексте использованы материалы: Форпост
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