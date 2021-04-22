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Общество

В Крым идет весна с особенностями лета

20:46 четверг, 22 апреля 2021
В Крым идет весна с особенностями лета

фото © Новости Крыма

Синоптики рассказали, когда на полуостров придет потепление.

В Крыму в течение этой и следующей недель температурный фон будет постепенно расти. Об этом сообщила руководитель крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая.

До конца рабочей недели и в выходные воздух прогреется до +15 градусов, ночи также станут теплее — до +7 градусов. При этом сохранится вероятность выпадения небольших дождей, не исключены грозы.

«Сильных и умеренных осадков, а также прохождения фронтальных разделов не ожидаем. Но в результате прогрева появились внутримассовые процессы — после обеда развивается конвекция, поэтому вероятны небольшие дожди. Начался переход к летним процессам», — рассказала Любецкая.

Уже на следующей неделе температура воздуха повысится до +18… +23 градусов.

В тексте использованы материалы: Форпост

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