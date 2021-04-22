В Армянске дорога провалилась под землю на 4 метра

В Армянске на дороге по улице Магдесяна образовался провал.

Инцидент произошел в микрорайоне имени Генерала Корявко на углу дома №11.

Причиной стало разрушение самотечного канализационного коллектора, собирающего стоки с окрестных домов. Глубина провала составляет около 4 метров, ширина – около 2 метров.

В ближайшее время местные власти должны принять решение: заменить коллектор (для этого придется раскопать дорогу) или проложить новую линию в обход дороги.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастополю выделили более миллиарда рублей на ремонт водопроводов. Севастополю добавили 1,134 миллиарда рублей на мероприятия, связанные с обеспечением бесперебойного водоснабжения.

Туристам на заметку: в сезон в Ялте вода будет тоже подаваться по графику. График подачи воды жителям и гостям Ялты во время курортного сезона останется прежним – с 6:00 до 9:00 утром, а также с 18:00 до 21:00 вечером.

Центральная часть Симферополя осталась без воды. В связи с ремонтными работами на сетях холодного водоснабжения по улице Заводская часть Симферополя осталась без водоснабжения.

В Крыму депутатов заставили считать выгребные ямы. В Крыму к подсчету домовладений без центральной канализации привлекут депутатов и общественников.