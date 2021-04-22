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Власть

В Армянске дорога провалилась под землю на 4 метра

10:53 четверг, 22 апреля 2021
Армянск

В Армянске на дороге по улице Магдесяна образовался провал.

Инцидент произошел в микрорайоне имени Генерала Корявко на углу дома №11.

Причиной стало разрушение самотечного канализационного коллектора, собирающего стоки с окрестных домов. Глубина провала составляет около 4 метров, ширина – около 2 метров.

В ближайшее время местные власти должны принять решение: заменить коллектор (для этого придется раскопать дорогу) или проложить новую линию в обход дороги.

В тексте использованы материалы: Новый день

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