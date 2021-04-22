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Центр Симферополя будут перекрывать три раза из-за репетиции парада

Репетиции парада в Симферополе, посвященного 76-й годовщине Победы, пройдут 3, 5 и 7 мая. В эти дни будет перекрываться движение транспорта на нескольких улицах в центре города.

Об этом сообщила пресс-служба администрации крымской столицы.

«Будет перекрыто движение транспортных средств с 18:00 до 0:00 часов 3 мая, с 18:00 до 0:00 часов 5 мая и с 07:00 до 11:30 7 мая по проспекту Кирова (на участке от площади Амет-Хана Султана до площади Куйбышева), по улице Севастопольской (на участке от перекрестка улиц Севастопольской и Козлова до пересечения улицы Севастопольской и проспекта Кирова), по улице Турецкая (в районе пересечения с улицей Сергеева-Ценского) и улице Пушкина (в районе пересечения с улицей Самокиша)», – говорится в сообщении.

На период проведения мероприятий на перекрываемых участках будет запрещена парковка и обеспечено дежурство машины-эвакуатора.

Также в указанные периоды времени будет временно изменена схема движения общественного и личного транспорта.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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