Три человека пострадали в ДТП с участием автобуса в Сакском районе

Три человека пострадали сегодня в результате столкновения автобуса с легковушкой, которое произошло в Сакском районе Крыма.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

«Произошло столкновение автобуса «ПАЗ» и Hyundai. Два человека пострадали в автобусе и водитель Hyundai», – сообщили в МЧС.

Спасатели добавили, что сотрудники ведомства провели деблокацию водителя и передали его медикам. Пострадавшие пассажиры автобуса также госпитализированы.

По информации МВД по РК, дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Черноморское – Евпатория. «По предварительным данным, водитель автобуса совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с легковым автомобилем», – сообщили в пресс-службе.

МВД уточняет, что в аварии телесные повреждения получили водитель Hyundai и четыре человека, находившиеся в автобусе. Они доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. Количество пострадавших и обстоятельства ДТП уточняются.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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