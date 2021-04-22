Власть
Суд рассмотрит дело ялтинского перевозчика, обманувшего город на 11 млн рублей
По версии следствия руководитель одного из предприятий города на протяжении двух лет предоставлял администрации города ложные данные о количестве перевозимых пассажиров, пользующихся льготным проездом.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.
Прикрываясь льготниками, обвиняемый незаконно получил более 11 млн рублей в качестве субсидии на возмещение расходов. Похищенными деньгами он распорядился по своему усмотрению.
Данное уголовное дело будет передано для рассмотрения в Ялтинский городской суд, уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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