Суд рассмотрит дело ялтинского перевозчика, обманувшего город на 11 млн рублей

По версии следствия руководитель одного из предприятий города на протяжении двух лет предоставлял администрации города ложные данные о количестве перевозимых пассажиров, пользующихся льготным проездом.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

Прикрываясь льготниками, обвиняемый незаконно получил более 11 млн рублей в качестве субсидии на возмещение расходов. Похищенными деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Данное уголовное дело будет передано для рассмотрения в Ялтинский городской суд, уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Задержанный в Севастополе мужчина по подозрению в «госизмене» арестован. Задержанный в Севастополе мужчина по подозрению в «госизмене» помещен под стражу на два месяца, сообщают СМИ со ссылкой на крымское управление ФСБ.

В Крыму сообщили, что задержали «очередного украинского шпиона». ФСБ задержала крымчанина за «сбор информации».

25 ударов ножом: крымчанина будут судить за жестокое убийство отчима. 19-летний житель Евпатории предстанет перед судом по обвинению в убийстве, угрозе расправой и хранению наркотиков.

В администрации Евпатории обыски: на допрос увезли четырех сотрудников. В администрации Евпатории сотрудники правоохранительных органов проводят обыски.