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Власть

Суд рассмотрит дело ялтинского перевозчика, обманувшего город на 11 млн рублей

19:19 четверг, 22 апреля 2021
Ялта

По версии следствия руководитель одного из предприятий города на протяжении двух лет предоставлял администрации города ложные данные о количестве перевозимых пассажиров, пользующихся льготным проездом.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

Прикрываясь льготниками, обвиняемый незаконно получил более 11 млн рублей в качестве субсидии на возмещение расходов. Похищенными деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Данное уголовное дело будет передано для рассмотрения в Ялтинский городской суд, уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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