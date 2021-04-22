Сколько случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки

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За 21 апреля на территории Республики Крым подтверждено 98 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Фото: управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым«За 21 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 98 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 82 выявлены при обращении за медицинской помощью, 15 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2711 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 95 человек, выздоровевших за весь период – 36 879 человек», — сообщил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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