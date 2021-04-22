Шойгу заявил о достигнутых целях войск в ходе учений в Крыму

Личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) выполнил все поставленные цели и успешно завершил учения в Крыму.

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, его слова РБК передала пресс-служба ведомства.

«Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны», — сказал министр.

В связи с этим Шойгу объявил, что с 23 апреля войска Южного и Западного военных округов приступят к возвращению с южных рубежей в пункты постоянной дислокации.

По данным главы Минобороны, в ходе внезапной проверки войска отработали действия по противодесантной обороне побережья, также в учениях были задействованы береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», беспилотники «Иноходец», патрульные катера «Раптор» и «другие новейшие и перспективные образцы вооружения».

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