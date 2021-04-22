Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.9
воздух +12
море +9

Власть

Шойгу заявил о достигнутых целях войск в ходе учений в Крыму

17:01 четверг, 22 апреля 2021

Личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) выполнил все поставленные цели и успешно завершил учения в Крыму.

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, его слова РБК передала пресс-служба ведомства.

«Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны», — сказал министр.

В связи с этим Шойгу объявил, что с 23 апреля войска Южного и Западного военных округов приступят к возвращению с южных рубежей в пункты постоянной дислокации.

По данным главы Минобороны, в ходе внезапной проверки войска отработали действия по противодесантной обороне побережья, также в учениях были задействованы береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», беспилотники «Иноходец», патрульные катера «Раптор» и «другие новейшие и перспективные образцы вооружения».

В тексте использованы материалы: ,

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов думает, что войска на границе с Украиной не помешают туристам в Крыму. Напряженная обстановка на границе Крыма с Украиной не повлияет на безопасность туристов на полуострове в курортный сезон.

Американский дрон провел разведку над закрытой зоной Крыма. Беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk залетел в воздушное пространство Крыма, временно закрытое властями в целях безопасности.

Украина перебрасывает танки из Донбасса на границу с Крымом. Танковые соединения украинской армии, которые направлялись в Донбасс, перебрасываются на границу с Крымом.

«Перешли границу»: море у берегов Крыма заполнили военные корабли. В Черном море у берегов Крыма замечены более 20 военных кораблей четырех флотов ВМС России.

Власть
Власти Феодосии объявили опасной набережную

Власти Феодосии объявили опасной набережную

Власти Феодосии объявили об аварийном состоянии участка городской набережной в районе железнодорожного перехода. В местной администрации попросили воздержаться от прогулок в этом месте, сообщается на официальном сайте города.

Власть
Российские военные вот-вот начнут покидать Крым

Российские военные вот-вот начнут покидать Крым

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о завершении учений в Южном и Западном военных округах и распорядился вернуть личный состав в места дислокации.

Власть
Россия перебросила в Крым на «межвидовые учения» дополнительные войска

Россия перебросила в Крым на «межвидовые учения» дополнительные войска

Российские военные в четверг, 22 апреля, проводят в Крыму «межвидовые учения», сообщают СМИ со ссылкой на Минобороны России.

Власть
Пять севастопольских семей пытаются уйти от «Тавриды»

Пять севастопольских семей пытаются уйти от «Тавриды»

В Севастополе разразился очередной скандал: жители дома №119 на улице Чернореченской боятся остаться без крова из-за строительства трассы Таврида.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации