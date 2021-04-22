Бизнес
Самые высокие зарплаты в Севастополе выплачивают в сфере финансов и страхования
Крымстат опубликовал данные об официальной средней заработной плате в Севастополе по состоянию за февраль текущего года в разрезе отраслей.
Средняя сумма по городу составила около 39 тысяч рублей.
«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по полному кругу организаций по видам экономической деятельности за февраль 2021 года – 38643,2 рубля», – указано в сообщении Крымстата.
При этом наибольший заработок зарегистрирован в сфере финансов и страхования – он в два раза выше, чем в среднем по региону, и составляет 81,8 тысячи рублей. Меньше всего в Севастополе, по данным Крымстата, заработки в сфере гостиниц и общепита – 23,4 тысячи рублей.
В области здравоохранения и социальных услуг средняя зарплата в регионе составила в феврале 42,6 тысячи рублей, в образовании – 38,2 тысячи рублей.
Средняя заработная плата в Севастополе за декабрь 2020 года по полному кругу организаций составляла 48712 рублей.
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