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Происшествия

Сакчанин на тачке похитил терминал самообслуживания из торгового зала

17:55 четверг, 22 апреля 2021
Саки

Сакским полицейским поступило сообщение о пропаже из магазина платежного терминала самообслуживания.

Установлено, что кража электронного аппарата произошла в ночью из закрытого торгового зала.

В пресс-службе МВД по Республике Крым сообщили, что правоохранители в короткие сроки вышли на след подозреваемого. Им оказался 29-летний сакчанин, который не стал отрицать своей вины и рассказал, как совершил преступление.

Молодой человек несколько дней наблюдал за обстановкой в магазине. В ночь кражи парень сначала обрезал подключенный к устройству интернет-кабель и проверил, не сработает ли сигнализация. Спустя время он погрузил аппарат на заранее приготовленную тачку и вывез.

Похищенное устройство подозреваемый спрятал в подвале дома, расположенного поблизости. Тысячу рублей, хранившиеся в терминале, он потратил на собственные нужды. При этом сумма ущерба, связанного с поломкой электронного аппарата, составила несколько десятков тысяч рублей.

Также сакчанин является подследственным по уголовному делу о еще двух кражах на территории города.

Терминал вернули законному владельцу, а в отношении похитителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ (кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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