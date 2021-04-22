Происшествия
Сакчанин на тачке похитил терминал самообслуживания из торгового зала
Сакским полицейским поступило сообщение о пропаже из магазина платежного терминала самообслуживания.
Установлено, что кража электронного аппарата произошла в ночью из закрытого торгового зала.
В пресс-службе МВД по Республике Крым сообщили, что правоохранители в короткие сроки вышли на след подозреваемого. Им оказался 29-летний сакчанин, который не стал отрицать своей вины и рассказал, как совершил преступление.
Молодой человек несколько дней наблюдал за обстановкой в магазине. В ночь кражи парень сначала обрезал подключенный к устройству интернет-кабель и проверил, не сработает ли сигнализация. Спустя время он погрузил аппарат на заранее приготовленную тачку и вывез.
Похищенное устройство подозреваемый спрятал в подвале дома, расположенного поблизости. Тысячу рублей, хранившиеся в терминале, он потратил на собственные нужды. При этом сумма ущерба, связанного с поломкой электронного аппарата, составила несколько десятков тысяч рублей.
Также сакчанин является подследственным по уголовному делу о еще двух кражах на территории города.
Терминал вернули законному владельцу, а в отношении похитителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ (кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Приезжий ударил пенсионерку в Ялте, та упала и умерла до приезда «скорой». В Ялте из-за многочисленных травм погибла пожилая женщина, которая стала жертвой конфликта с приезжим.
Отсидевший два десятка лет россиянин попался в Крыму на грабеже. Симферопольские полицейские задержали мужчину, который, отбыв срок, приехал в Крым и ограбил водителя грузовика.
Серийного похитителя спортинвентаря поймали в Симферополе. Изучая записи камер видеонаблюдения из спортивных магазинов, сотрудники полиции пришли к выводу, что к большей части краж причастен один и тот же человек.
В Симферополе мужчина украл телефонный кабель на 113 тысяч рублей. В полицию Симферополя поступило сообщение от представителя предприятия о том, что неизвестные похитили телефонный кабель, причинив ущерб на сумму более 113 тысяч рублей.
Власти Феодосии объявили опасной набережную
Власти Феодосии объявили об аварийном состоянии участка городской набережной в районе железнодорожного перехода. В местной администрации попросили воздержаться от прогулок в этом месте, сообщается на официальном сайте города.
Российские военные вот-вот начнут покидать Крым
Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о завершении учений в Южном и Западном военных округах и распорядился вернуть личный состав в места дислокации.
Россия перебросила в Крым на «межвидовые учения» дополнительные войска
Российские военные в четверг, 22 апреля, проводят в Крыму «межвидовые учения», сообщают СМИ со ссылкой на Минобороны России.
«Перешли границу»: море у берегов Крыма заполнили военные корабли
В Черном море у берегов Крыма замечены более 20 военных кораблей четырех флотов ВМС России.
19 апреля
Пять севастопольских семей пытаются уйти от «Тавриды»
В Севастополе разразился очередной скандал: жители дома №119 на улице Чернореченской боятся остаться без крова из-за строительства трассы Таврида.