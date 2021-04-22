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Россия перебросила в Крым на «межвидовые учения» дополнительные войска

15:16 четверг, 22 апреля 2021
Россия перебросила в Крым на «межвидовые учения» дополнительные войска

фото © ru.m.wikipedia.org

Российские военные в четверг, 22 апреля, проводят в Крыму «межвидовые учения», сообщают СМИ со ссылкой на Минобороны России.

Указывается, что привлекаемые к учениям силы «переброшены в районы сосредоточения».

«22 апреля 2021 года на полигоне «Опук» в Крыму пройдет основной этап учения войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, которые проводились в рамках внезапной проверки боеготовности», – цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства, поступившее в ночь на четверг.

По информации российского министерства, в практических действиях войск примут участие подразделения общевойскового объединения, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии Южного военного округа, а также подразделения Воздушно-десантных войск.

«Накануне войска (силы) привлекаемые к межвидовому учениюпереброшены в районы сосредоточения», – сообщили в военном ведомстве, не уточнив, какое число личного состава и военной техники будет задействовано в учениях.

На сайте Минобороны России информация о данных учениях пока отсутствует.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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