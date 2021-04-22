Российские военные вот-вот начнут покидать Крым

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Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о завершении учений в Южном и Западном военных округах и распорядился вернуть личный состав в места дислокации.

Возвращаться войска начнут с 23 апреля. Вернуться в места постоянной дислокации они должны до 1 мая, пишет ТАСС.

«Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны», — сказал Шойгу в Крыму на совещании об итогах действий войск ЮВО и ВДВ в ходе внезапных проверок.

Он добавил, что Вооруженные силы России «адекватно реагируют на все изменения обстановки вблизи российских границ».

Как сообщалось, Сергей Шойгу проинспектировал войска, участвующие в масштабных учениях в Крыму. Генерал армии на вертолете совершил облет районов дислокации войск и боевой техники, а также проверил готовность к учениям морской и сухопутной группировок.

Ранее министр обороны России объяснил переброску военной техники в Крым тем, что иностранные государства пытаются нарастить свое военное присутствие у южных и западных границ России.

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