Власть
Раскрыта загадка лужи-долгожительницы в Симферополе
Внимание жителей крымской столицы приковано к огромной луже, с которой на площади Куйбышева безуспешно борется не первая команда градоначальников.
Кажется, что даже в самую сильную засуху вода не уходит с тротуара возле подземного перехода у Дворца детского и юношеского творчества (ДДЮТ). Что уж говорить про сезон дождей.
«Не пора ли запускать кораблики?!» — интересуются симферопольцы в соцсетях, публикуя фото лужи.
Отметим, что на прошлой неделе по распоряжению нового главы администрации Симферополя Валентина Демидова проблемный участок закатали асфальтом. Однако природа оказалась сильнее, и вчера вода проступила вновь.
«1:0 в пользу лужи», — сообщил подписчикам группы «Симферопольский патруль» на Facebook горожанин Юрий Обозенко.
«7 мэров пережила, и это не предел. Лужа-горец», — отметили в комментариях.
В ДДЮТ, чьи воспитанники вынуждены буквально вплавь добираться на занятия, не смогли предоставить оперативный комментарий по этому вопросу.
Тогда как в МБУ «Город», работников которого бросили на борьбу с лужей, объяснили, что во время предыдущего ремонта площади было нарушено функционирование ливневки, поэтому вода не уходила в стоки.
«Наши сотрудники после обеда выедут на место и полностью решат проблему», — заверила замдиректора предприятия Нина Паршикова.
В тексте использованы материалы: Форпост
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