Пять севастопольских семей пытаются уйти от «Тавриды»

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В Севастополе разразился очередной скандал: жители дома №119 на улице Чернореченской боятся остаться без крова из-за строительства трассы Таврида.

Сигналы, которые они получают от чиновников, диаметрально расходятся. В странной истории разбирался телеканал «Первый Севастопольский».

Как сообщили журналистам жители дома, 15 апреля они обнаружили на своей территории метки, позволившие предположить, что полоса отвода захватит их хозяйственные постройки и часть жилого помещения.

«На стенке, вот здесь написали «полоса отвода». Никаких предупреждений нам никто не давал, никаких уведомлений мы не получали. Мы собственники. Получается, линия отвода как раз по моей квартире проходит», – цитирует телеканал одну из потрясенных жительниц.

Всего в полосе отвода оказалось 10 строений – жилой дом на пять семей и хозяйственные постройки. Все имущество, по словам жильцов, приватизировано и поставлено на кадастровый учет.

Любая большая стройка по соседству – это возможность лишиться своей собственности. И в произошедшем на ул. Чернореченской не было бы ничего из ряда вон выдающегося, если бы не одно обстоятельство. Как уверяют жильцы, о том, что их дом попадает под изъятие, они узнали в 2019-м году от департамента по имущественным и земельным отношениям. Тогда же их обещали переселить, а дом 1948-го года постройки признали аварийным. Однако позже сообщили, что произошла ошибка и что под изъятие попадают лишь хозяйственные постройки и часть придомовой территории.

«Приехала комиссия, акт был составлен о том, что этот дом является аварийным. После этого акта уже задним числом, по указанию Солодовникова (бывший замгубернатора – ред.) нашей администрации, дом был снят с учета многоквартирного дома, чтобы не отвечать за наши жизни, и переведен в частную собственность. Хотя это незаконно. Одна из квартир дома находится в собственности государства, она не приватизирована. Есть квитанции ЖЭКа, они задним числом сняли с учета», – рассказала телеканалу одна из женщин.

История более чем странная, особенно в свете последних событий. У дома работает тяжелая техника – по словам жителей, экскаватор уже снес забор, отделявший дом от проезжей части.

«У нас здесь живут дети. Ковш сегодня работал над моей головой, работы даже не остановили», – пожаловалась жительница дома.

Говорят, на работающих подействовала только попытка снять происходящее на телефон.

«Подошел человек, не представился, не захотел. Он сказал, что все разметки по нашему участку, все рисунки на наших хозяйственных постройках, краской нанесены, идут у них под изъятие. На их плане – это их земля», – сообщила журналистам Виталия Побединскас.

Половина дома уже вторую неделю сидит без воды – в ходе демонтажа соседнего дома №117 была перекрыта одна из труб. Под угрозой – канализация и энергоснабжение дома. Кроме этого, люди уверены, что строители перекроют единственный подъезд к дому.

«Ни пожарная, ни скорая помощь, когда к нам приезжают, они сюда подъезжают. Газа у нас нет – баллоны, подъезжает тоже сюда машина. И теперь, когда здесь будут работы, я не знаю, к какому месту они будут подъезжать, чтобы оказать нам какую-то помощь», – говорят они.

После демонтажа забора местные жители вызвали полицию, которая зафиксировала происходящее, и обратились в соцсетях к губернатору Михаилу Развожаеву. Под этим постом появилось разъяснение представителя департамента транспорта: он сообщил, что новая трасса будет проходить в границах старой, поэтому проектной документацией изъятие дома №119 не предусматривается.

На возражение жителей о том, что разметку провели прямо на их доме, ответа пока нет, хотя представители департамента и пообещали связаться с жителями. Не поступил пока ответ и на официальный запрос телеканала «Первый Севастопольский». Дом № 119 продолжает жить прифронтовой жизнью.

В тексте использованы материалы: Форпост

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