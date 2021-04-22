Пьяное вождение и смерть пассажира: крымчанина приговорили к пяти годам

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26-летний крымчанин сядет на пять лет за пьяное вождение, из-за которого погиб человек.

О соответствующем решении суда, которое еще не вступило в силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Как установили в суде, в августе прошлого года мужчина сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Во время поездки в селе Надежда Советского района он не справился с маневром, потерял управление автомобилем и врезался в дерево. В результате аварии пассажир – 33-летний местный житель – скончался на месте.

Против водителя возбудили уголовное дело о нарушении в состоянии алкогольного опьянения правил дорожного движения, которое повлекло за собой смерть человека по неосторожности. Советский районный суд, рассмотрев дело, приговорил подсудимого к пяти годам лишения свободы, при этом на три года мужчину лишили права заниматься любой деятельностью, связанной с управлением автомобиля.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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