Путешественник отправился на велосипеде из Ялты на Сахалин «дорогами Чехова»

Велопробег «Дорогами Чехова: Крым – Сахалин» стартовал от стен Белой дачи в Ялте.

Как сообщила директор Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника, в состав которого входит этот объект, Лариса Ковальчук, перед началом большого авторского проекта путешественник из Александровска-Сахалинского Владимир Равдугин посетил Дом-музей писателя.

«Сотрудники Белой дачи в качестве подарка преподнесли ему отросток гималайского кедра, который больше ста лет растет в чеховском саду вечной весны, и предложили путешественнику высадить его на Сахалине в конце путешествия в знак преемственности поколений и культурного общения чеховских музеев», – рассказала Ковальчук.

В свою очередь Владимир Равдугин, по ее словам, передал Белой даче памятный адрес от историко-литературного музея «А.П. Чехов и Сахалин» в честь 100-летия ялтинского музея писателя. Он также обратил внимание, что пробег посвящен этой дате и памяти Антона Павловича, а также 125-летию со дня образования Сахалинского государственного областного краеведческого музея, первого на острове.

При этом директор музея-заповедника отметила, что во время путешествия Равдугину предстоит преодолеть более 12 тысяч километров, он посетит Керчь, Ростов-на-Дону, Таганрог, Москву, Нижний Новгород, Екатеринбург, Хабаровск и другие города. Как предполагает сам автор проекта, эта поездка займет около 120 дней, а на Сахалин он планирует прибыть в августе.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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