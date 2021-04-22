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Путешественник отправился на велосипеде из Ялты на Сахалин «дорогами Чехова»
Велопробег «Дорогами Чехова: Крым – Сахалин» стартовал от стен Белой дачи в Ялте.
Как сообщила директор Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника, в состав которого входит этот объект, Лариса Ковальчук, перед началом большого авторского проекта путешественник из Александровска-Сахалинского Владимир Равдугин посетил Дом-музей писателя.
«Сотрудники Белой дачи в качестве подарка преподнесли ему отросток гималайского кедра, который больше ста лет растет в чеховском саду вечной весны, и предложили путешественнику высадить его на Сахалине в конце путешествия в знак преемственности поколений и культурного общения чеховских музеев», – рассказала Ковальчук.
В свою очередь Владимир Равдугин, по ее словам, передал Белой даче памятный адрес от историко-литературного музея «А.П. Чехов и Сахалин» в честь 100-летия ялтинского музея писателя. Он также обратил внимание, что пробег посвящен этой дате и памяти Антона Павловича, а также 125-летию со дня образования Сахалинского государственного областного краеведческого музея, первого на острове.
При этом директор музея-заповедника отметила, что во время путешествия Равдугину предстоит преодолеть более 12 тысяч километров, он посетит Керчь, Ростов-на-Дону, Таганрог, Москву, Нижний Новгород, Екатеринбург, Хабаровск и другие города. Как предполагает сам автор проекта, эта поездка займет около 120 дней, а на Сахалин он планирует прибыть в августе.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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