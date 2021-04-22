Прогноз погоды в Крыму на четверг 22 апреля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 22 апреля.

Крымгидрометцентр не передавал на сегодня погодных предупреждений об опасных явлениях.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 15, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер юго-западный 14 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 91 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 9 до 15, ночью около 10 градусов. Ветер западный 11 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 91 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром пасмурно, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 13, ночью около 9 градусов. Ветер юго-западный 13 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 94 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 8 до 15, ночью около 8 градусов. Ветер юго-западный 12 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 100 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 8 до 14, ночью около 9 градусов. Ветер юго-западный 15 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 100 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 15, ночью около 9 градусов. Ветер юго-западный 18 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 100 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 6 до 17, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер юго-западный 10 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 100 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 7 до 15, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер юго-западный 17 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 100 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 3 до 9, ночью около 4 градусов. Ветер западный 10 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 89 до 100 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 5 до 10, ночью около 5 градусов. Ветер юго-западный 6 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 100 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 8 до 11 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 11, на мысе Казантип в Азовском море - 9, в Керчи - 9, в Николаевке - 11, в Севастополе - 11, в Судаке - 11, на Тарханкуте - 10, в Феодосии - 10, в Ялте - 10 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 9, в Египте - 23, на Кипре - 18, в Одессе - 9, в Сочи - 12, в Турции - 18, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на среду 21 апреля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 21 апреля.

Усиление ветра ожидается в Крыму в ближайшее время. Синоптики предупредили об усилении ветра в Крыму, ухудшение погоды ожидается в течение дня.

Прогноз погоды в Крыму на вторник 20 апреля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 20 апреля.

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 19 апреля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 19 апреля.