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Происшествия

Подросток на отцовской машине сбил несовершеннолетнего в Севастополе

Полицейские задержали подростка, который на отцовском автомобиле сбил несовершеннолетнего на пешеходном переходе.

Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД по Севастополю, передает «Новый Севастополь». 

«Инцидент произошел в вечернее время на проспекте Октябрьской Революции, когда 17-летний парень переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По предварительной версии, в это время по правой полосе двигался легковой автомобиль и, не снижая скорости, выехал на пешеходный переход, где совершил наезд на пешехода. После ДТП водитель скрылся, а пострадавшего с различными травмами доставили в медицинское учреждение», – говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД оперативно установили скрывшийся автомобиль. Правонарушителем оказался 15-летний подросток, который тайком взял ключи от отцовского автомобиля, чтобы прокатиться с друзьями. Материалы для привлечения родителей несовершеннолетнего к установленной законом ответственности переданы в подразделение по делам несовершеннолетних отдел МВД по Гагаринскому району.

Ранее сообщалось, что в поселке Николаевка Симферопольского района Крыма несовершеннолетний не справился управлением транспортным средством и сбил велосипедиста. Отец несовершеннолетнего в момент ДТП находился на переднем пассажирском сидении.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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