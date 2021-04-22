Происшествия
Подросток на отцовской машине сбил несовершеннолетнего в Севастополе
Полицейские задержали подростка, который на отцовском автомобиле сбил несовершеннолетнего на пешеходном переходе.
Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД по Севастополю, передает «Новый Севастополь».
«Инцидент произошел в вечернее время на проспекте Октябрьской Революции, когда 17-летний парень переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По предварительной версии, в это время по правой полосе двигался легковой автомобиль и, не снижая скорости, выехал на пешеходный переход, где совершил наезд на пешехода. После ДТП водитель скрылся, а пострадавшего с различными травмами доставили в медицинское учреждение», – говорится в сообщении.
Сотрудники ГИБДД оперативно установили скрывшийся автомобиль. Правонарушителем оказался 15-летний подросток, который тайком взял ключи от отцовского автомобиля, чтобы прокатиться с друзьями. Материалы для привлечения родителей несовершеннолетнего к установленной законом ответственности переданы в подразделение по делам несовершеннолетних отдел МВД по Гагаринскому району.
Ранее сообщалось, что в поселке Николаевка Симферопольского района Крыма несовершеннолетний не справился управлением транспортным средством и сбил велосипедиста. Отец несовершеннолетнего в момент ДТП находился на переднем пассажирском сидении.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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