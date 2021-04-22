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Власть

Под Симферополем обещают создать медицинский кластер

09:58 четверг, 22 апреля 2021

Целый комплекс новых республиканских медучреждений, а также жилая инфраструктура должны появиться вокруг многопрофильного медцентра ГБУЗ РК РКБ им. Семашко под Симферополем.

Об этом пишут СМИ со ссылкой на министра здравоохранения РК Александра Остапенко.

«Идея, которую мы сейчас пытаемся реализовать - это создание медицинского кластера вокруг уже открытой новой больницы им. Н.А. Семашко, - рассказал министр. - У нас, безусловно, есть потребность в размещении целого ряда медицинских организаций, которые сейчас не соответствуют имеющимся требованиям. Я веду речь о республиканском бюро судебно-медицинской экспертизы, республиканском центре наркологии, республиканском кожно-венерологическом диспансере, перинатальном центре и республиканском онкологическом диспансере».

Первым рядом с ММЦ должен появиться республиканский инфекционный госпиталь на 300 коек, эскизный проект которого министерство здравоохранения недавно представило крымчанам.

Также министр сообщил, что планируется привлечь инвестора, который будет готов построить жилые дома рядом с новыми медучреждениями, часть жилого фонда планируется передать для медицинских работников.

«Земли, которые находятся рядом за территорией больницы - 30 га и через дорогу еще 15 га – сейчас относятся к федеральной собственности. И мы искренне надеемся на помощь главы Крыма, который сейчас активно ведет соответствующий диалог с профильным министерством (о передаче земли, - ред.)», - сообщил Остапенко.

Сейчас в министерстве занимаются предпроектными работами - подготовкой медико-технических заданий под будущие перинатальный центр и онкоцентр. Также готов эскизный проект бюро судебно-медицинской экспертизы.

Тэги: обещания

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