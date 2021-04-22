Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сколько случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки ● Мэр Ялты попросила горожан не терять бдительность ● Вакцинация от коронавируса в Крыму продвигается слишком медленно ● С площади Ленина в Симферополе пропал пункт вакцинации ● В Севастополе налажена «бесшовная» ковид-реабилитация
Почти все умершие от COVID в Крыму поздно обратились за помощью
фото © rbc.ru
Около 90% умерших от коронавируса в Крыму за прошедшую неделю обратились за медпомощью позднее трех дней.
Об этом во время брифинга по ситуации с COVID-19 сообщил замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.
«Количество умерших составляет 33 человека, что на 6,4% больше по сравнению с предыдущей неделей. Из числа зарегистрированных летальных случаев обратились за медицинской помощью позже трех дней 90% заболевших», – сообщил Крутиков.
За неделю в Крыму подтверждено 688 новых случаев заражения коронавирусом, рост по сравнению с предыдущей неделей составил 6,8%. «Превышение среднереспубликанского показателя отмечается в Раздольненском, Нижнегорском, Красногвардейском, Кировском районах и Алуште», – добавил Крутиков.
За неделю на территорию Крыма из-за границы прибыл 3 341 человек, из них 880 – самолетами, 2 461 с территории Украины. Среди прибывших выявлено 10 человек с коронавирусом.
Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 39 565 человек. Выздоровевших за весь период 36 784 человек, скончались 1 172 человека.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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