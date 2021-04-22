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Коронавирус в Крыму

Почти все умершие от COVID в Крыму поздно обратились за помощью

15:45 четверг, 22 апреля 2021
Почти все умершие от COVID в Крыму поздно обратились за помощью

фото © rbc.ru

Около 90% умерших от коронавируса в Крыму за прошедшую неделю обратились за медпомощью позднее трех дней.

Об этом во время брифинга по ситуации с COVID-19 сообщил замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

«Количество умерших составляет 33 человека, что на 6,4% больше по сравнению с предыдущей неделей. Из числа зарегистрированных летальных случаев обратились за медицинской помощью позже трех дней 90% заболевших», – сообщил Крутиков.

За неделю в Крыму подтверждено 688 новых случаев заражения коронавирусом, рост по сравнению с предыдущей неделей составил 6,8%. «Превышение среднереспубликанского показателя отмечается в Раздольненском, Нижнегорском, Красногвардейском, Кировском районах и Алуште», – добавил Крутиков.

За неделю на территорию Крыма из-за границы прибыл 3 341 человек, из них 880 – самолетами, 2 461 с территории Украины. Среди прибывших выявлено 10 человек с коронавирусом.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 39 565 человек. Выздоровевших за весь период 36 784 человек, скончались 1 172 человека.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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