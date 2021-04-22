Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Вакцинация от коронавируса в Крыму продвигается слишком медленно ● С площади Ленина в Симферополе пропал пункт вакцинации ● В Севастополе налажена «бесшовная» ковид-реабилитация ● Коронавирус в Крыму: оперативная сводка ● В России умирают трое из четырех больных ковидом на ИВЛ
Мэр Ялты попросила горожан не терять бдительность
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Мэр Ялты Янина Павленко попросила горожан не терять бдительность в курортный сезон.
Она напомнила о необходимости носить маски в общественных местах и магазинах, штрафах для предприятий, которые нарушают требования Роспотребнадзора.
«Да, нас всех утомил этот год борьбы с коронавирусом, хотелось бы все эти нормы и запреты забыть как страшный сон. Но! Вирус не побежден. Не забывайте соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и прочие ограничения, отраженные в указе главы Крыма», – написала Павленко.
Традиционно курортный сезон в Крыму начинается в мае. До начала осталось менее двух недель. Местные власти говорят об оптимистичных прогнозах: курортные города и поселки Крыма возглавляют различные рейтинги по бронированию отелей.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти Крыма хотят в межсезонье вылечить всех россиян. Крым поддерживает продление Программы туристического кэшбека до конца года и введения специальных условий для детского и студенческого отдыха.
С площади Ленина в Симферополе пропал пункт вакцинации. Передвижной пункт вакцинации, который организовали в столице Республике Крым и ранее разместили на площади Ленина, переехал в связи с ремонтом в другое место.
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