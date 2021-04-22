Мэр Ялты попросила горожан не терять бдительность

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Мэр Ялты Янина Павленко попросила горожан не терять бдительность в курортный сезон.

Она напомнила о необходимости носить маски в общественных местах и магазинах, штрафах для предприятий, которые нарушают требования Роспотребнадзора.

«Да, нас всех утомил этот год борьбы с коронавирусом, хотелось бы все эти нормы и запреты забыть как страшный сон. Но! Вирус не побежден. Не забывайте соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и прочие ограничения, отраженные в указе главы Крыма», – написала Павленко.

Традиционно курортный сезон в Крыму начинается в мае. До начала осталось менее двух недель. Местные власти говорят об оптимистичных прогнозах: курортные города и поселки Крыма возглавляют различные рейтинги по бронированию отелей.

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