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Мэр Ялты попросила горожан не терять бдительность

07:12 четверг, 22 апреля 2021
Ялта
Мэр Ялты попросила горожан не терять бдительность

фото © mk.ru

Мэр Ялты Янина Павленко попросила горожан не терять бдительность в курортный сезон.

Она напомнила о необходимости носить маски в общественных местах и магазинах, штрафах для предприятий, которые нарушают требования Роспотребнадзора.

«Да, нас всех утомил этот год борьбы с коронавирусом, хотелось бы все эти нормы и запреты забыть как страшный сон. Но! Вирус не побежден. Не забывайте соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и прочие ограничения, отраженные в указе главы Крыма», – написала Павленко.

Традиционно курортный сезон в Крыму начинается в мае. До начала осталось менее двух недель. Местные власти говорят об оптимистичных прогнозах: курортные города и поселки Крыма возглавляют различные рейтинги по бронированию отелей.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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С площади Ленина в Симферополе пропал пункт вакцинации. Передвижной пункт вакцинации, который организовали в столице Республике Крым и ранее разместили на площади Ленина, переехал в связи с ремонтом в другое место.

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