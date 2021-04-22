Марина для яхт в Балаклаве войдет в программу льготных кредитов

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Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию отметил необходимость создания инфраструктуры для туристов.

Российские власти решили запустить программу льготного кредитования с целью создания инфраструктуры для туристов. Одним из пилотных проектов станет строительство марины для яхт в Балаклаве, заявил в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин.

По его словам, ставку по подобным кредитам рассчитывают на 15 лет на уровне 3-5 процентов. В число пилотных проектов также войдут горнолыжный центр на Кузбассе, туристическая индустрия Алтая и Калининградской области.

Президент отметил, что при учете ресурса кредитов на инфраструктуру импульс для развития получат целые кластеры туризма.

Ранее президент России предложил произвести единовременную выплату родителям российских школьников в размере 10 тысяч рублей. Также Владимир Путин заявил о необходимости продления программы кэшбека для туристов.

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