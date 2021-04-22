Крымские ученые разделяют тревогу севастопольцев

Железнодорожный проект должен быть пересмотрен, настаивают они.

Институт археологии Крыма РАН внимательно изучил документы, касающиеся проекта переноса железнодорожной ветки в обход Инкерманского Свято-Климентовского монастыря, и считает обеспокоенность судьбой объектов культурного наследия, расположенных в Инкермане, обоснованной. Об этом говорится в ответе ученых на письмо председателя комитета по градостроительству и земельным вопросам Заксобрания Севастополя Вячеслава Горелова.

Напомним: в марте этого года стало известно, что сквозь пещерные монастыри Загайтанской скалы планируется пробить тоннели. Это предусмотрено включенным в ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя проектом железнодорожного обхода Инкерманского Свято-Климентовского монастыря.

Проект вызвал крайне негативную оценку как жителей Инкермана, так и экспертов, обративших внимание на необратимый вред, который будет нанесен объектам культурного наследия. Запланированное строительство подразумевает уничтожение уникальных пещерных монастырей, фресок, неисследованных объектов и неопределенного количества других исторических и культурных ценностей, — подчеркивают они. При этом ряд памятников уже имеет самый весомый статус — так, «Загайтанское укрепленное поселение» в 2016 году было включено в перечень ОКН федерального значения.

В Заксобрание Севастополя уже поступило несколько писем с просьбой остановить реализацию проекта. Количество подписавшихся под ними исчисляется сотнями. Как стало известно из письма Института археологии Крыма РАН, тревогу севастопольцев разделяют и крымские ученые. Вывод, который они делают, — что корректировка проекта обязательна.

«Уникальность Крымского полуострова для Российской Федерации заключается, на наш взгляд, … в разнообразии археологических памятников, пока не разрушенных исследованиями. Такую ситуацию надо сохранить», — подчеркивается в письме за подписью директора Института археологии Крыма РАН Вадима Майко.

Напомним: в начале апреля губернатор Севастополя Михаил Развожаев заверил севастопольцев, что первоначальный проект строительства железнодорожной ветки будет скорректирован.

«Тот первый проект, который ранее обсуждался, уже точно реализован не будет. Не исключено, что будет новое проектное решение», — сказал он.

В тексте использованы материалы: Форпост

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