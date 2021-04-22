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Происшествия

Крымчанина с 300 дозами марихуаны задержали в Ялте

13:30 четверг, 22 апреля 2021
Ялта

Полицейские Ялты задержали 57-летнего местного жителя, хранившего у себя дома крупную партию марихуаны.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

«В ходе осмотра помещения полицейские обнаружили ряд емкостей с высушенным веществом растительного происхождения. Изъятый материал был направлен на исследование. Согласно заключению экспертов, изъятое вещество – марихуана общей массой более 140 граммов. По оценке экспертов, этот объем наркотиков приближается к 300 средне-разовым дозам», – говорится в сообщении.

По словам задержанного, он нашел наркотическое растение в лесополосе, сорвал его и хранил в высушенном виде для личного употребления, без цели сбыта.

Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанин получил 4,5 года тюрьмы за торговлю наркотиками. Житель села Миролюбовка Красногвардейского района получил 4 года и 6 месяцев за незаконный сбыт наркотических средств. Тюремный срок виновный будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

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В Ялте за неделю поймали четверых любителей «соли». В разных районах города сотрудниками полиции задержаны несколько мужчин, имевших при себе или хранивших N-метилэфедрон.

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