Крымчанам придется платить налог от сдачи жилья в аренду

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Расчет размера налога на доходы, полученные от сдачи недвижимости в аренду в 2020 году, имеет свои особенности.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Управления ФНС России по РК Сергей Королев.

Гость студии напомнил, что 1 июля 2020 года крымчане получили возможность зарегистрироваться в качестве самозанятых и платить налог на профессиональную деятельность (НПД). Это категория граждан ежемесячно отчисляет налоги на полученные доходы. Поэтому в случае, если вид их деятельности – сдача недвижимости в наем, им не нужно подавать декларацию в апреле.

«Но если доходы от этого вида деятельности были получены до 1 июля 2020 года, налог в размере 13% придется уплатить на общих основаниях. Это очень важно», - сказал Королев.

Он подчеркнул, что индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения обязаны предоставить декларацию 3-НДФЛ по доходам, полученным от предпринимательской деятельности в 2020 году.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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