Общество
Какой сегодня праздник 22 апреля
фото © pixabay.com
Сегодня, 22 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Международный день Матери-Земли (International Mother Earth Day)
Фото pixabay.com
Каждый год 22 апреля отмечается не просто большой, а поистине глобальный праздник — Международный день Матери-Земли (International Mother Earth Day) — день нашего общего уютного дома.
Праздник был учрежден на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году (резолюцией № A/RES/63/278, соавторами которой выступили более 50 государств-членов ООН) и отмечается, начиная с 2010 года, 22 апреля.
Ежегодно ученые стран мира собираются в этот день за круглым столом для обсуждения глобальных экологических проблем. В разных странах организуются самые разнообразные мероприятия и акции, посвященные определенной теме. Это конференции, выставки, закрытие автомобильного движения на оживленных улицах крупных городов, уборка территории и посадка деревьев.
Неофициальный день программиста в России
Фото delai-vibor.com
До того как была официально установлена дата Дня программиста, предлагались разные варианты дат празднования этого профессионального праздника. Одной из таких дат в России было 22 апреля.
Вообще День программиста в России и ряде других стран отмечается в 256-й день года. Впервые эта дата была предложена в 2002 году, а официально праздник в России был установлен в 2009 году.
Пока программисты не пришли к консенсусу по поводу даты празднования, предлагались другие варианты. Одним из таких вариантов было 22 апреля. Выбрана дата была неслучайно: раньше кодировка специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем» («ПО ВТ и АС») была 2204. Многие программисты «старой закалки» до сих пор неофициально отмечают День программиста в апреле.
Вадим Ключник
Народный праздник «Вадим Ключник» отмечается 22 апреля (по старому стилю - 9 апреля). В церковном календаре это день почтения памяти преподобного мученика Вадима Персидского, архимандрита. Другие названия праздника: «Вадим», «День отмыкания родников», «Вадим - отомкни родники». Ключником день прозвали в честь родников и ключей, которые бьют из-под земли. 22 апреля было принято обходить источники воды, которые были заповеданы родителями.
Также сегодня, 22 апреля, отмечают такие праздники:
- День памяти святого преподобномученика Вадима, архимандрита Персидского
- Первый день лета в Исландии
- Праздник мухлевщиков
- День весенних брудершафтов
- День открытия Бразилии
- День жевательного мармелада (National Jelly Bean Day) - США
- День памяти жертв холокоста в Сербии
- День лидеров девочек-скаутов (Girl Scout Leader Day) в США
- День штата Оклахома (Oklahoma Day) в США
Сегодня именины празднуют: Авдиес, Вадим, Дисан, Евпсихий, Мариав.
Что происходило 22 апреля в прошлые годы
1370 - По приказу французского короля Карла V заложен первый камень в фундамент крепости Бастилия.
1500 - Экспедиция португальца Педру Алвариша Кабрала открыла Бразилию и провозгласила ее собственностью Португалии
1760 - На одном из музыкальных вечеров в Лондоне прошел дебют роликовых коньков. Юный музыкант-бельгиец вкатился в зал на изобретенном им средстве передвижения со скрипкой в руках и не успел поразить собравшихся своим мастерством, как врезался в зеркало.
1838 - Впервые пароход пересек Атлантический океан. В Нью-йюркской гавани пришвартовалось английское судно «Сириус».
1915 - У бельгийского города Ипр немцы впервые осуществили удачную газовую атаку (хлором)
1921 - Городские власти Чикаго принял решение штрафовать на сумму от 10 до 100 долларов женщин, появляющимся на улицах в коротких юбках и с обнаженными руками.
1943 - Хофманн Альберт делает первое сообщение о галюценогенных свойствах ЛСД.
1952 - 35 миллионов американцев стали свидетелями прямого репортажа с места испытаний ядерной бомбы в штате Невада.
1967 - Группа «Pink Floyd» впервые попала в английский хит-парад с песней «Arnold Layne».
1969 - В Хьюстоне впервые проведена удачная операция по трансплантации человеческого глаза.
1970 - Впервые отпраздновано Международный день Земли
2007 - Премьера в Украине серии «Love's Labours Lost in Space» мультсериала Футурама.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 22 апреля. Какие праздники будут завтра?
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