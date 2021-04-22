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Аксенов пообещал «зашкаливающий» турсезон
фото © Новости Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал «зашкаливающий» туристический сезон в Крыму в этом году и поручил ускорить вакцинацию.
Об этом он сказал во время совещания по инфраструктурным проектам.
«Мы с вами брали обязательство делать 12 тысяч прививок ежедневно… Сейчас поедет туристов огромное количество: на сегодняшний день по заявкам в аэропорту Симферополя мы понимаем, что он только примет больше 6 млн человек в этом году, я просто аккуратно по цифрам говорю. Это фактически на 20% больше, чем в прошлом году. Сезон обещает зашкаливать», – заявил Аксенов.
По словам главы минздрава Крыма Александра Остапенко, республика выйдет на темпы вакцинации от коронавируса в 10-12 тысяч человек в сутки «в ближайшее время». «От того, насколько мы успешно вакцинацию проведем, зависит то, как (турсезон) комфортно пройдет. Задача главная – людей не потерять… График в полном объеме вакцинации по каждому региону должен быть», – подчеркнул Аксенов.
Ранее министр курортов и туризма республики заявил, что Крым в этом году примет на 20% больше туристов, чем в рекордном 2019 году. По словам Аксенова, к 2025 году Крым будет готов принимать до 10 млн туристов в год.
В тексте использованы материалы: Форпост
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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