Происшествия
25 ударов ножом: крымчанина будут судить за жестокое убийство отчима
19-летний житель Евпатории предстанет перед судом по обвинению в убийстве, угрозе расправой и хранению наркотиков.
Об этом сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю.
«Ранним утром 8 февраля текущего года молодой человек, находясь в состоянии наркотического опьянения, во время конфликта с отчимом нанес ему 25 ударов складным ножом в области головы, шеи, грудной клетки и живота. От полученных ранений пострадавший скончался на месте», – говорится.
На шум, доносившийся из квартиры, прибежала соседка, которой злоумышленник стал угрожать расправой. В ходе осмотра места преступления в комнате, в которой проживал молодой человек, были обнаружены наркотики.
Обвиняемый находится под стражей. Расследование уголовного дела завершено.
Материалы направлены прокурору для изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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