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Происшествия

25 ударов ножом: крымчанина будут судить за жестокое убийство отчима

19-летний житель Евпатории предстанет перед судом по обвинению в убийстве, угрозе расправой и хранению наркотиков.

Об этом сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю.

«Ранним утром 8 февраля текущего года молодой человек, находясь в состоянии наркотического опьянения, во время конфликта с отчимом нанес ему 25 ударов складным ножом в области головы, шеи, грудной клетки и живота. От полученных ранений пострадавший скончался на месте», – говорится.

На шум, доносившийся из квартиры, прибежала соседка, которой злоумышленник стал угрожать расправой. В ходе осмотра места преступления в комнате, в которой проживал молодой человек, были обнаружены наркотики.

Обвиняемый находится под стражей. Расследование уголовного дела завершено.

Материалы направлены прокурору для изучения, подписания обвинительного заключения  и дальнейшего направления дела в суд.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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