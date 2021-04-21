Железнодорожным вокзалом Севастополя займется Тюмень

фото © Форпост

Проект реконструкции железнодорожного вокзала Севастополя будет подготовлен компанией «СИБГАЗПРОЕКТ».

За свои услуги организация из Тюмени получит 3,478 млн рублей, следует из данных портала государственных закупок. Начальная цена контракта по проектированию объекта составляла 4,7 млн рублей.

Напомним, что к строительным работам на объекте планируется приступить уже в следующем году. В частности, ФГУП «Крымская железная дорога» намерено провести реконструкцию здания вокзала, пригородных касс, комнат отдыха, зданий наружного туалета и багажного отделения.

Подготовить проект подрядчик обязан в течение четырех месяцев с момента подписания контракта. Стоимость самой реконструкции пока остается неизвестной – определить ее планируется сметным разделом проектной документации.

Отметим, что КЖД планирует в ближайшие годы реализовать на территории Севастополя ряд крупных проектов. В конце прошлого месяца предприятием был объявлен конкурс на проектирование «городской электрички», а ранее широкий и негативный общественный резонанс вызвали планы по строительству железнодорожной ветки в обход Инкерманского Свято-Климентовского монастыря. Это привело к тому, что проект, предполагавший создание тоннеля в скале, снос на треть построенного футбольного стадиона и демонтаж частных домов, пообещали изменить.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Возобновлено прямое авиасообщение между Крымом и Чечней. Прямое авиасообщение между Крымом и Чечней возобновится впервые с 2015 года.

В Крыму хотят вернуть систему проездных билетов на транспорте. В автобусах и троллейбусах Республики Крым скоро может снова появиться система многоразовых проездных билетов.

Россия ограничила полеты на Крымом и Черным морем. Ограничения на полеты над частью полуострова и моря введены на четыре дня - до воскресенья.

Завтра в Ялте выйдут на линии новые перевозчики. В Ялте приступают к работе победители открытого конкурса на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров.