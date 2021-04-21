За три года цены на жилье в Крыму подскочили на 25 процентов

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Цены на жилую недвижимость в Крыму за последние три года выросли на 20-25%.

Об этом сообщил вице-премьер региона Евгений Кабанов. Он связал рост стоимости жилья с повышенным спросом.

«За последние три года рост цен на жилье составил порядка 20-25%, в первую очередь, это связано с повышенным спросом на жилье в нашей республике. В ближайшее время цена будет держаться, рост составит не выше уровня показателя годовой инфляции за 2021 год», – рассказал Кабанов ТАСС.

При этом недвижимость подорожала не только из-за спроса со стороны потребителей. Рост цен был обусловлен и другими факторами, а именно, ограничениями, повышением стоимости материалов, появлением льготной ипотеки, пояснил крымский вице-премьер.

Кабанов считает, что стабилизировать цены на рынке недвижимости сможет ввод в эксплуатацию строящихся объектов. В ближайшие 7-10 лет можно будет построить до 5 млн кв. м жилья, для этого власти Крыма сформируют семь перспективных площадок.

«Крымская недвижимость стабильно показывает умеренный рост. Крым – это южный курортный регион и в любом случае спрос на жилье здесь всегда будет повышен, а само жилье востребовано как для жизни, так и получения дохода», – заключил Кабанов.

Как сообщалось, аналитики обвинили в росте цен на жилье в России смягчившуюся политику правительства и Центробанка. Введение льготной ипотеки повысило спрос на жилье, а снижение ставок по депозитам – снизило интерес к накоплению денег на счетах. Вслед за выросшим спросом цены на жилье резко взлетели.

Тем временем, в первом квартале 2021 года цены на недвижимость стали расти медленнее. Стоимость квартир на первичном рынке увеличивается меньшими темпами, чем в конце 2020 года.

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