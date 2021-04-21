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Возобновлено прямое авиасообщение между Крымом и Чечней
Прямое авиасообщение между Крымом и Чечней возобновится впервые с 2015 года.
Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Симферополь.
«Аэропорт Симферополь с 30 апреля впервые после шестилетнего перерыва возобновит обслуживание прямых регулярных рейсов из Грозного. Полеты выполнит авиакомпания Nordwind. Билеты уже поступили в продажу», – сообщили в пресс-службе.
Рейсы будут осуществляться дважды в неделю по понедельникам и пятницам. Время в пути составит около двух часов. Перелеты продлятся до 29 октября.
В 2015 году перелеты по этому направлению осуществляла авиакомпания «Грозный Авиа».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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