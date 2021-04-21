Власти Крыма хотят в межсезонье вылечить всех россиян

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Крым поддерживает продление Программы туристического кэшбека до конца года и введения специальных условий для детского и студенческого отдыха.

Об этом сообщил Министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Он подчеркнул, что осенью и зимой регион может предложить всем россиянам лечение и оздоровление, как в классических здравницах с вековой историей и серьезной лечебно-оздоровительной базой, так и в современных отелях, и комплексах, которые используют самые передовые технологии.

«Крым, как регион с мощной лечебно-оздоровительной базой в комплексе с климатотерапией, исторически, с царских времен, является регионом, благоприятным для лечения прежде всего заболеваний дыхательных путей. И наиболее актуален для россиян на фоне профилактики и реабилитации после перенесенной новой коронавирусной инфекции», — добавил Волченко.

На третьем этапе Программы стимулирования доступных внутренних туристских поездок, разработанной Ростуризмом, принимают участие 144 крымских объекта размещения, в том числе 22 санатория.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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