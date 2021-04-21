Власти Алушты сообщают о «незаконной стройке» на пляже в Рыбачьем

Глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила, что в селе Рыбачье на карте пляжа началось «самовольное строительство».

«На место сразу же были направлены сотрудники управлений муниципального контроля, градостроительства и архитектуры администрации Алушты, руководитель территориального органа. Все работы остановлены! В отношении нарушителя будут приняты соответствующие административные меры», – рассказала Огнева.

Она утверждает, что в среду, 21 апреля, бетонную площадку пользователь пляжа должен демонтировать и привести территорию в первоначальный вид.

Кто является пользователем данного пляжа в администрации не сообщают, комментарии арендатора относительно застройки и требований властей по демонтажу строения отсутствуют.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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