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Власть

В Симферополе изъяли машину за долг в 155 тысяч рублей

13:55 среда, 21 апреля 2021

Житель крымской столицы решил проигнорировать уведомления, а затем и требования об уплате транспортного налога. У собственника пяти транспортных средств за год просрочки накопился солидный долг – 155 тысяч рублей. В результате дело передано в суд.

Об этом сообщили в пресс-службе УФНС России по Республике Крым.

Должника пришлось разыскивать. Его поймали прямо за рулем своего авто в районе улицы 51-й Армии во время движения по встречной полосе.

«В результате был составлен акт о наложении ареста на имущество. Автомобиль марки Audi RS4 изъят. В этот же день буквально через несколько часов задолженность в полном объеме была погашена», — рассказали в налоговой.

Всего за 1 квартал 2021 года после применения мер принудительного взыскания в бюджет поступило 936 миллионов рублей. В том числе: более 600 миллионов рублей погашено должниками самостоятельно после получения требований об уплате налогов и сборов, почти 220 миллионов рублей взыскано с расчетных счетов по направленным в банки инкассовым поручениям, более 100 миллионов рублей поступило по результатам исполнительных действий, проведенных совместно со Службой судебных приставов, а также 5,5 миллионов рублей – в результате применения ареста на имущество.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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