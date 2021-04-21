Здоровье
В Севастополе превышен эпидемиологический порог по ОРВИ
Эпидемиологический порог по ОРВИ превышен в Севастополе на 4%. Об этом сегодня на аппаратном совещании сообщил главный санитарный врач по городу Роман Проскурнин.
Он отметил, что ситуация с коронавирусом также является нестабильной из-за роста числа заражений в Крыму.
«В некоторых отдельных регионах Крыма отмечен рост заболеваемости (по коронавирусу). В целом ситуация считается сейчас нестабильной. У нас в Севастополе рост ОРВИ превышает эпидпорог на 4%. Тем самым есть условия для распространения инфекции», – заявил Проскурнин.
Он акцентировал внимание на необходимости соблюдать противоэпидемиологические мероприятия.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предположил, что рост заболеваний ОРВИ связан с холодной погодой.
Вице-губернатор Александр Кулагин сообщил, что в Севастополе за неделю зарегистрировано 185 заражений коронавирусом, из них 22 за последние сутки. Он отметил, что тестирование на инфекцию проводится в городе для медперсонала, пациентов в стационарах и при обращениях с признаками ОРВИ.
Директор городского департамента образования и науки Севастополя Елена Богомолова сообщила об отсутствии закрытых на карантин школьных классах и групп в детских садах.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Коронавирус в Крыму: оперативная сводка. За минувшие сутки в республике выявлено еще 102 случая заболевания.
В России умирают трое из четырех больных ковидом на ИВЛ. В России за время пандемии COVID-19 скончались больше трех четвертей пациентов, заболевших новой коронавирусной инфекцией и находившихся на искусственной вентиляции легких.
99 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки. За 19 апреля на территории Республики Крым подтверждено 99 новых случаев коронавирусной инфекции.
В Керчи на ремонт больницы потратят 220 млн. Керченскую городскую больницу №3 отремонтируют до конца 2022 года за 220 млн рублей.
Коронавирус в Крыму: оперативная сводка
За минувшие сутки в республике выявлено еще 102 случая заболевания.
Какой сегодня праздник 21 апреля фото
Сегодня, 21 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Туристам на заметку: в сезон в Ялте вода будет тоже подаваться по графику
График подачи воды жителям и гостям Ялты во время курортного сезона останется прежним – с 6:00 до 9:00 утром, а также с 18:00 до 21:00 вечером.
«Перешли границу»: море у берегов Крыма заполнили военные корабли
В Черном море у берегов Крыма замечены более 20 военных кораблей четырех флотов ВМС России.
вчера
За три года цены на жилье в Крыму подскочили на 25 процентов
Цены на жилую недвижимость в Крыму за последние три года выросли на 20-25%.