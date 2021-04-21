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Здоровье

В Севастополе превышен эпидемиологический порог по ОРВИ

Эпидемиологический порог по ОРВИ превышен в Севастополе на 4%. Об этом сегодня на аппаратном совещании сообщил главный санитарный врач по городу Роман Проскурнин.

Он отметил, что ситуация с коронавирусом также является нестабильной из-за роста числа заражений в Крыму.

«В некоторых отдельных регионах Крыма отмечен рост заболеваемости (по коронавирусу). В целом ситуация считается сейчас нестабильной. У нас в Севастополе рост ОРВИ превышает эпидпорог на 4%. Тем самым есть условия для распространения инфекции», – заявил Проскурнин.

Он акцентировал внимание на необходимости соблюдать противоэпидемиологические мероприятия.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предположил, что рост заболеваний ОРВИ связан с холодной погодой.

Вице-губернатор Александр Кулагин сообщил, что в Севастополе за неделю зарегистрировано 185 заражений коронавирусом, из них 22 за последние сутки. Он отметил, что тестирование на инфекцию проводится в городе для медперсонала, пациентов в стационарах и при обращениях с признаками ОРВИ.

Директор городского департамента образования и науки Севастополя Елена Богомолова сообщила об отсутствии закрытых на карантин школьных классах и групп в детских садах.

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