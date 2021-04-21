В Севастополе налажена «бесшовная» ковид-реабилитация

Научившись бороться с новым вирусом, теперь учимся бороться с его последствиями.

Севастопольцы, наиболее тяжело переболевшие коронавирусом, отправляются на реабилитацию прямо из больницы, минуя поликлинику. На аппаратном совещании в правительстве города такую систему назвали «бесшовной».

«Вариант нашли, работает», — заверил глава депздрава Виталий Денисов.

Напомним: реабилитационный центр рассчитан на 65 коек и находится в первом корпусе пансионата «Изумруд».

«В настоящее время прошли реабилитацию 164 человека, но потребность еще есть у нас, постоянно туда людей переводим, госпитализируем», — сообщил Денисов.

Как ранее сообщалось, пансионат «Изумруд» не будут закрывать для туристов этим летом.

Напомним: в условиях пандемии постковидной реабилитации уделяется большое внимание по всей стране. С инициативой организовать реабилитацию переболевших ковидом на базе санаториев еще в мае 2020 года выступила зампред комитета Госдумы РФ по контролю и регламенту Наталья Костенко. Первыми в Крыму такие программы осенью 2020 года запустили санаториях «Ай-Петри» и «Форос».

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