Власть
В Крыму депутатов заставили считать выгребные ямы
В Крыму к подсчету домовладений без центральной канализации привлекут депутатов и общественников.
База данных с адресами, объемом потребления воды и фактической откачкой стоков должна быть готова к 1 мая.
- От общего количества из 190 тысяч домовладений без центральной канализации обследовано 70 тысяч, - отметил министр ЖКХ Крыма Сергей Донец. - К обходам привлечены депутатский корпус и общественники.
Как отстающих министр назвал Армянск, Евпаторию, Кировский, Первомайский, Ленинский, Раздольненский районы. Полученные данные необходимо внести в единую информационную систему, с чем проблемы у Алушты, Керчи, Красноперекопска, Симферополя, Сак, Феодосии, Ялты, Бахчисарайского, Белогорского, Нижнегорского и Сакского районов.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Новые аварии на водоводах в Симферополе: куда подвезут воду. В связи с авариями на сетях холодного водоснабжения и проведением ремонтных работ, некоторые районы Симферополя временно останутся без водоснабжения.
Крымские чиновники не заинтересованы в борьбе с нелегальным сбросом сточных вод. Крымские муниципалитеты не заинтересованы в борьбе с нелегальным сбросом сточных вод.
Симферополь накопил воды на восемь месяцев. Запаса воды, накопленного в водохранилищах Симферополя и пригорода, хватит на восемь месяцев.
Алуштинцам пообещали давать воду два раза в сутки. В настоящее время в Алуште сложилась самая сложная ситуация с водоснабжением из всех крымских регионов, поэтому введения графика подачи воды не избежать.
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